Meppeler hoofdklassers vullen korte Onze Club Bekijk nu de korte uitzending van Onze Club

VOETBAL - In Onze Club hebben we beelden van de enige twee Drentse clubs die dit weekend in actie kwamen: de Meppeler hoofdklassers Alcides en MSC.





MSC, dat in de winterstop twee zaalvoetbaltoernooien won (Jan Bralten en Protos Weering) ging vorige week op kunstgras onderuit bij DEM met 3-0. Daardoor liet de ploeg van trainer Berry Zandink een goede kans liggen om aansluiting te vinden met de subtop in de zondaghoofdklasse A. Vandaag speelde de Meppeler club tegen laagvlieger Fortuna Wormerveer.



Ook Alcides kwam vorige week in actie en ook de geelhemden verloren de eerste wedstrijd in 2019. In Meppel was RKZVC met 2-1 te sterk. Vandaag kreeg Alcides kans op revanche, opnieuw op eigen veld tegen De Bataven.



