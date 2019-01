Vivianne Miedema schiet zichzelf in de recordboeken

VOETBAL - Vivianne Miedema heeft een record verbroken in de FA Women's Super League, de Britse eredivisie vrouwenvoetbal. De 22-jarige spits uit Hoogeveen scoorde dit seizoen al zestien doelpunten.

Daarmee verbreekt ze het record van Ellen White van Birmingham City, die vorig seizoen vijftien keer scoorde. Dat meldt de NOS Miedema was vandaag opnieuw trefzeker voor haar club Arsenal. Al in de tweede minuut opende ze de score tegen Reading. Haar zestiende doelpunt in slechts dertien wedstrijden. De kans is groot dat Miedema haar kersverse record de komende tijd verder gaat aanscherpen. Er zijn namelijk nog zeven wedstrijden te spelen.Daarnaast strijdt Miedema met de vrouwen van Arsenaal ook om de landstitel. Arsenal verzamelde tot nu toe 33 punten. Dat is een punt minder dan koploper Manchester City.