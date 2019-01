Moeten hotelpiraten Jan en Jolanda opnieuw de cel in?

“Het was een kwestie van overleven." Dat zei Jan V. (63) twee weken geleden in de rechtbank in Assen over de levensstijl die hij en zijn vrouw Jolanda H. er een jaar lang op nahielden.

Tegen hem eiste justitie twee weken geleden vier jaar cel voor het oplichten van uitbaters van hotels en Bed & Breakfasts en kerkgangers. Zijn vrouw, de 54-jarige Jolanda H., hoorde drie jaar cel eisen. Vandaag horen de 'hotelpiraten' of ze die straf ook echt krijgen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak.Nadat V. en H. in 2017 vanwege schulden uit hun huis in Bovensmilde werden gezet, leidden ze een jaar lang een zwervend bestaan. De twee reisden door heel Nederland van hotel naar hotel en van B&B naar B&B. Dat deden ze - vanwege geldgebrek - met de bus of op de fiets. Bij vier horecagelegenheden stal het stel fietsen om daarop weer verder te trekken.De meeste gedupeerden komen uit in Noord- en Oost-Nederland. Ze logeerden in hotels en B&B's in onder meer Loon, Meppel, Gieten en Ootmarsum. Overal kwamen ze weg zonder te betalen. Ze verzonnen smoesjes waarom ze geen geld hadden en beloofden telkens dat dat nog zou komen. Als het zover was, waren de twee opeens gevlogen. Sommige ondernemers gingen voor een paar duizend euro het schip in.Ook particulieren, met name leden van kerkgenootschappen, werden slachtoffer. V. en H. vertelden zielige verhalen en speelden in op het vertrouwen van hun slachtoffers. Soms ging het om een paar tientjes, soms om bedragen tot zeshonderd euro.De twee besloten zichzelf bij de politie te melden, nadat een hoteleigenaar uit Tubbergen een foto van de twee op Facebook plaatste. Dat werd door de media opgepikt. Het was volgens hun advocaat het laatste zetje om zelf naar de politie te gaan.In totaal eiste een aantal van de ruim zestig gedupeerden zo'n 20.000 euro schadevergoeding Jan V. en Jolanda H. toonden berouw tijdens de rechtszaak twee weken terug. "Ik snap heel goed dat mensen zich besodemieterd voelen", zei V. Hij en H. zijn al een aantal keren veroordeeld tot celstraffen voor oplichting. Het stel wil nu met hulp hun leven beteren.