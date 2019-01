Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'We wilden geschiedenis weer interessant maken' Drie delen van de serie Vet Oud! (foto: RTV Drenthe)

"'Vuur!' roept de roverskapitein en onmiddellijk klinken er tien oorverdovende knallen. Rook stijgt op uit de kanonnen, terwijl een regen van kogels op het vijandelijke schip af suist. Wouter ziet hoe twee van de zware bollen zich door de rijkversierde Portugese boeg boren."

Het lijkt een passage uit een avonturenroman, maar het is een stuk uit een geschiedenisboek. Geschreven door docent Richard Zuiderveld van het Carmelcollege in Emmen en zijn collega uit Friesland Aant-Jelle Soepboer.



Vijfde deel

Het boek met de titel Vet Oud! De Gouden Eeuw is het vijfde deel van een serie. Het verschijnt vandaag. "We wilden kinderen weer aan het lezen krijgen en geschiedenis weer interessant maken", vertelt Zuiderveld. "Daarom zijn we er in 2010 mee begonnen. Elk boek heeft een aantal verhalen over een bepaalde periode uit de geschiedenis."



Uit de hand gelopen hobby

"De eerste vier delen lopen hartstikke goed, ze liggen in de boekhandels en ook wel bij musea", zegt Zuiderveld. De boeken zijn bedoeld voor kinderen van 10 tot 14 jaar. "Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby. Met het derde deel hebben we een prijs gewonnen als beste geschiedenisboek in de klas."



'Actuele thema's'

Het vijfde deel gaat over de Tachtigjarige Oorlog en de Gouden Eeuw. Een belangrijke periode volgens Zuiderveld. "We behandelen thema's als wanneer is iemand een held en wanneer een schurk? Wat weten we van slavernij? En hoe werkt dat tegenwoordig door op onze samenleving? Dat zijn actuele thema's en het is goed dat kinderen daarover nadenken."