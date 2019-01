Koopmansplein in Assen krijgt marktkooplieden niet terug

Assenaren opperden het keer op keer als goed idee voor een levendiger Koopmansplein: laat de warenmarkt terugkeren. Maar dat gebeurt definitief niet. De marktkooplui willen niet terug en het staat ook grote en kleine evenementen in de weg.

Dat zeggen B en W in het raadsvoorstel voor herinrichting van het Koopmansplein tot nieuw stadshart. Drie miljoen ligt ervoor op de plank. Half februari beslist de gemeenteraad over het programma van eisen, zodat ontwerpers aan de slag kunnen. Het mooiste plan wordt dan gekozen via een enquête Al jaren roept een aantal politieke partijen en ook inwoners dat er met de terugkeer van de markt naar het Koopmansplein meer reuring ontstaat in het stadshart. Maar volgens B en W is dat een gelopen koers. De marktkooplieden zijn tevreden over de plek die ze alweer jaren hebben: de Brink, de Brinkstraat en de Nieuwe Huizen."De marktcommissie heeft duidelijk laten weten niet terug te willen. Op het plein zijn goede en slechte plekken voor de kramen, in tegenstelling tot de opstelling in de huidige straten, waar alleen maar goede plekken zijn. Daarbij zal de markt op het Koopmansplein regelmatig moeten wijken voor evenementen. Dit zorgt voor een slechte vindbaarheid en betekent omzetdaling voor de marktkooplieden", aldus B en W.Tot de jaren '90 was het Koopmansplein dé plek van de markt op woensdag en zaterdag. Maar door aanbouw van winkelcentra als 't Forum en Weierspoort, is het plein kleiner geworden en past de warenmarkt in omvang ook niet meer goed op het plein. Er zouden dan ook marktkramen op de doorgaande fiets- en aanvoerroute moeten staan. Dat is volgens B en W voor hulpdiensten niet wenselijk.Binnenstadsvereniging Vaart in Assen werkt ondertussen aan een nieuw activiteitenprogramma met meer evenementen op het plein. "Terugkeer conflicteert al met de huidige evenementen, maar ook met de ambitie om meer kleinschalige evenementen te organiseren op het nieuwe plein", stelt het college. Wel wordt met de marktcommissie overlegd of de warenmarkt op de huidige plek versterkt kan worden en of de verbinding naar het Koopmansplein beter kan. Ook bespreekt B en W met de commissie en of de fietsroute over de Brink en Brinkstraat ook op marktdagen toegankelijk kan zijn.Voor het Koopmansplein nieuwe stijl komt dit voorjaar een ontwerpprijsvraag. Dat moet een plein opleveren dat aansluit bij de wensen van inwoners en ondernemers. Die willen een gezelliger uitstraling, meer groen en water en speelplekken. Eind dit jaar moet de eerste schop de grond in.