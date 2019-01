Deel dit artikel:













Sportcast #24: Jettie Pallettie in de bus van FC Emmen en de 'schorsing' van Arno Vermeulen Sportcast #24: Jettie Pallettie in de bus van FC Emmen en de 'schorsing' van Arno Vermeulen

In deze Sportcast blikken verslaggevers Niels Dijkhuizen en René Posthuma terug op de vijfde overwinning van FC Emmen dit seizoen. In Venlo werd met 3-2 gewonnen van VVV. Maar bij tegenstanders is nog steeds sprake van onderschatting, vinden beide verslaggevers. Vorige week verdiepte Arno Vermeulen zich onvoldoende in Emmen (en hij 'schorste' zichzelf door niet plaats te nemen in Studio Voetbal), dit keer vond VVV-aanvoerder Danny Post dat zijn club 'van zo'n ploeg echt niet mag verliezen'. Hoe dan ook, na afloop was het feest er in de Emmen-bus niet minder om en zorgde 'DJ' Gersom Klok voor een 'megapiratenfestijn' door muziek van Jettie Pallettie te draaien. Verder aandacht voor de zaalsporten, waarin Drentse clubs momenteel geen rol van betekenis spelen. Overigens was op het moment van opnemen van de sportcast nog niet bekend dat Hurry-Up en E&O het binnenkort tegen elkaar opnemen in de beker. Tot slot neemt presentator Leo Wassing afscheid.

Gasten

René Posthuma (verslaggever RTV Drenthe)

Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)



Presentatie

Leo Wassing



