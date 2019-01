Woon- en zorgcentrum Hotel Braams in Gieten voor de zomer open

Zorgondernemers Gerard en Marriët Brouwer gaan door met het plan om voormalig Hotel Braams in Gieten om te bouwen tot woon- en zorgcentrum voor demente ouderen. Het echtpaar kocht het pand eind 2017.

"We wilden graag al eerder open maar ik heb te weinig tijd gehad", zegt Gerard Brouwer. "Het moet nu binnen een paar maanden klaar zijn. In ieder geval voor de zomer."In hetpand komt een woon- en zorgcentrum voor dertig demente ouderen en zes grondgebonden, reguliere woningen voor jongeren. Verder komt er een restaurant in en een klein aantal hotelkamers. De naam Braams blijft behouden. "Dat plan staat nog steeds", aldus Brouwer.Het plan was om het 'nieuwe' Hotel Braams onder te brengen in de kleinschalige zorgorganisatie De Buurtzuster, dat onlangs failliet is gegaan. Marriët Brouwer was hiervan de directeur. "Dit faillissement heeft geen invloed op de plannen in Gieten. Hotel Braams valt buiten de boedel van De Buurtzuster", zegt Gerard Brouwer.De Buurtzuster is inmiddels overgenomen door Zorggroep Drenthe