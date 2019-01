Wel ruimte op het net voor Zonnepark Assen-Zuid

Voor het grote zonnepark bij Assen-Zuid is nog wel ruimte op het stroomnetwerk. Dat antwoordt het college van B en W van Assen op vragen van de PvdA.

In grote delen van Drenthe kunnen voorlopig geen zonneparken komen en kunnen sportverenigingen ook geen zonnepanelen aanleggen. Volgens netbeheerders Enexis en Rendo hebben ze geen ruimte meer op het elektriciteitsnetwerk. De capaciteit moet eerst vergroot worden door elektriciteitsbeheerder TenneT, en dat duurt zeker enkele jaren. De PvdA in Assen is verontrust over de situatie.Maar volgens het college van Assen geldt dat probleem niet voor Zonnepark Assen-Zuid, waar twintig hectare met zonnepanelen wordt vol gelegd. "Vooralsnog is er voor dit zonnepark voldoende capaciteit. Voor toekomstige zonneparken is er op lokaal en regionaal niveau overleg met Enexis over de beschikbare ruimte", aldus B en W.Het grootschalige zonnepark komt aan de zuidkant van Assen te liggen, tussen Graswijk en de spoorlijn Assen-Beilen. Daar was eerst Bedrijvenlandschap Assen-Zuid gepland, maar het oostelijke deel van het bedrijventerrein is op een lager pitje gezet. Het zonnepark is nodig om in 2020 in de gemeente Assen 14 procent van het energiegebruik duurzaam op te wekken.De lokale ontwikkelingsmaatschappij Bronnen van Ons legt het zonnepark bij Assen-Zuid aan. De grond blijft eigendom van de gemeente. Het bedrijf valt onder de noordelijke energiemaatschappij Energie van Ons, opgericht door lokale coöperaties in het Noorden.Volgens de gemeente past deze coöperatie het principe van '3x lokaal' toe. Dat houdt in: lokaal opwekken, lokaal gebruiken en lokaal financieel voordeel. De voorbereidingskosten van dit zonnepark bedragen 500.000 euro, die Assen betaalt. Dit bedrag wordt gedekt uit de opbrengst.Ook voor het Zonnepark Lichtkiem, dat een voormalige pluimveehouder en akkerbouwer op drie hectare wil aanleggen aan de Asserwijk, is ruimte op het energienet. De boer hoopt voor zijn plan komend voorjaar de benodigde SED-subsidie te krijgen. Over een jaar moet het zonnepark in bedrijf zijn. De gemeente is akkoord met dit zonnepark, omdat de locatie één van de negen plekken is die op de Asser zonnekaart staan.