Drentse derby in achtste bekerfinale Een fraaie bekerloting voor Hurry-Up en E&O (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - De loting voor de achtste bekerfinale heeft Hurry-Up en E&O aan elkaar gekoppeld. Tussen 12 en 14 februari komen beide rivalen elkaar tegen.

Geschreven door Stijn Steenhuis

In Zwartemeer wordt gespeeld om een plaats in de kwartfinale van de beker. De reserveploeg van E&O, uitkomend in de eerste divisie, ontvangt in eigen huis eredivisionist Tachos. E&O 2 werd ten koste van Unitas uit Rolde regiowinnaar in het Noorden en schaarde zich zo bij de laatste zestien.



Sinds de promotie van Hurry-Up naar de BENE-League in 2016 komen de Drentse rivalen niet meer uit op hetzelfde niveau. Eredivisionist E&O is een niveau lager actief. Door de loting staat de Drentse derby toch op de agenda.