Het mysterie van Darp: De ontmanteling

Chinook helikopters

Charles Ruffolo wordt voor de derde keer in zijn loopbaan naar Darp gestuurd. Hij krijgt als taak om de locatie in Darp te sluiten. Dat betekent dat hij probeert nieuwe arbeidsplaatsen te regelen voor de mensen die er nog gelegerd zijn. Bovendien moeten de wapens terug naar Amerika. Ruffolo: "Dat ging met grote Chinookhelikopters en die koppen werden in de helikopters geladen en teruggestuurd naar Amerika. De missie was over, de soldaten gingen terug naar Amerika voor een andere baan of opleiding en ik heb de deur dichtgedaan."

Voor Jay Hayes, die begin jaren negentig nog als Amerikaanse militair op de site is gelegerd, is het een trieste periode. Er kwam een einde aan een heel leuke tijd. "De Koude Oorlog was klaar, het ging heel snel, maar een paar maanden later toen was het voorbij."