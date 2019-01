Deel dit artikel:













Scheper Ziekenhuis brengt verwarde oudere patiënten tot rust met tentbed Het tentbed in het Scheper Ziekenhuis Emmen (foto: Treant Zorggroep)

Het Scheper Ziekenhuis in Emmen gebruikt een tentbed om verwarde, oudere patiënten een veiliger gevoel te geven.

De tent wordt over het bed geplaatst en kan aan alle kanten worden dichtgeritst, zodat de patiënt niet zelf het bed uit kan. Het wordt gebruikt voor patiënten die zo verward zijn dat ze uit bed stappen, gaan dwalen en zo het risico lopen om te vallen.



"Patiënten liggen weliswaar in een ruimte die ze niet zelf kunnen openen, maar het voelt niet erg beklemmend", legt geriatrisch verpleegkundige Klaasje Biel uit.



'Langzaam moe'

De tent neemt onrust weg, merkt ze en dankzij het bed slapen patiënten rustiger: "Ik hoef patiënten niet meer te corrigeren als zij uit bed proberen te stappen", vertelt Biel. "Zij worden dus ook niet zenuwachtig of extra onrustig van mijn aanwezigheid. Daarnaast worden patiënten door het bewegen in de tent langzaam moe en vallen na een korte tijd vanzelf weer in slaap."



Omdat het de vrijheid van patiënten inperkt, wordt het tentbed alleen ingezet als het echt nodig is.