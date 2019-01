ASTRON krijgt 30 miljoen voor bouw megatelescoop

Sterrenkundigen van ASTRON in Dwingeloo zijn blij dat Nederland 30 miljoen euro steekt in de bouw van de grootste radiotelescoop ter wereld. ASTRON leidt de Nederlandse deelname aan het project in goede banen.

De SKA-telescoop (Square Kilometre Array) wordt de komende jaren gebouwd in Zuid-Afrika en het westen van Australië. Sterrenkundigen willen onderzoek doen naar de geschiedenis van het heelal en willen de relativiteitstheorie van Albert Einstein testen.De nieuwe radiotelescoop is deels gebaseerd op de LOFAR-telescoop bij Exloo. In totaal bestaat hij uit 130.000 antennes. In Nederland zorgt de SKA-telescoop voor werkgelegenheid. Hier komt een onderzoekscentrum waar de gegevens die de telescoop oplevert, worden geanalyseerd. In totaal betalen elf landen mee aan SKA.Dankzij onze telescopen in Drenthe behoort Nederland op het gebied van radio-astronomie tot de wereldtop. Deelname aan SKA maakt het ons mogelijk om deze mondiaal toonaangevende positie te versterken."Dankzij onze telescopen in Drenthe behoort Nederland op het gebied van radio-astronomie tot de wereldtop", stelt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. "Deelname aan SKA maakt het ons mogelijk om deze mondiaal toonaangevende positie te versterken."