Sensorkast moet stadhuis van Assen uit

Al tijden wordt er onderhandeld over verkoop van het sensornetwerk in Assen, maar er is een kink in de kabel gekomen. De serverkast van het sensornetwerk staat namelijk in het Asser stadhuis en die moet er van de gemeente Assen uit.

Curator Jeroen Reiziger zegt dichtbij een definitieve verkoop te zijn. "Maar ik wacht op overeenstemming met Assen, om die netwerkkast met verbindingen uit het stadhuis te verplaatsen", aldus Reiziger. "En dat is een langdurig proces."De server van het sensornetwerk van het failliete Sensor City is ooit in het stadhuis geplaatst en staat in dezelfde ruimte als de netwerkservers van de gemeente. "Het is niet wenselijk dat deze situatie voortduurt", zegt gemeentewoordvoerder Martin de Bruin. "In het kader van de informatieveiligheid willen we de kast van het sensornetwerk eruit hebben."De informatieveiligheid is volgens de gemeente de laatste jaren aangescherpt. De gemeente vindt verkoop van het netwerk een mooi natuurlijk moment om aan die situatie een einde te maken.Volgens De Bruin moet de verbindingenkast van het sensornetwerk voor de nieuwe eigenaar straks 24 uur per dag bereikbaar zijn. "Aangezien deze in de serverruimte van het gemeentehuis staat, moeten mensen van buitenaf ook het stadhuis in kunnen. En dat willen we niet."Volgens De Bruin zijn de partijen nog druk in gesprek over hoe de sensorkast het beste uit het stadhuis gehaald kan worden en waar die dan moet komen.Onderhand is curator Reiziger al bijna twee jaar bezig met verkoop van het Asser sensornetwerk. Dat netwerk bestaat uit een glasvezelkabel en meet- en regelapparatuur door heel Assen heen. Hij hoopt er snel met de gemeente uit te komen.Assen is zelf nog altijd gebruiker van het netwerk; de verkeerslichten en de parkeergarages zijn aangesloten op het netwerk van het vroegere Sensor City. Of Assen straks met de nieuwe eigenaar ook gebruiker blijft, is ook onderwerp van gesprek. Aan het gebruik hangt namelijk ook een prijskaartje.