Penningmeester krijgt werkstraf voor plunderen personeelskas Parc Sandur De vrouw stal 11.00 euro, omdat ze schulden had (foto: Pixabay)

Een vrouw uit Emmen is voor het stelen van 11.000 euro uit de personeelskas van Parc Sandur veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. De vrouw deed het, omdat ze schulden had.

De zaak kwam begin vorig jaar aan het licht nadat het contract van de 33-jarige vrouw niet werd verlengd. Ze werkte in de horeca van recreatiepark Parc Sandur in Emmen en was penningmeester van de personeelsvereniging. Die rol stopte toen ook. Haar opvolgster deed aangifte, omdat de rekening helemaal leeg was.



Vriend ook verdacht

Niet alleen de vrouw stond terecht, ook haar 38-jarige vriend uit Emmen. Hij betaalde een paar keer boodschappen met de pinpas van de vereniging. Het was hem wel opgevallen dat hij niet met het pasje van zijn vriendin pinde, maar dacht dat zijn vriendin dit onder controle had, vertelde hij. De rechter sprak hem vrij.



De officier van justitie wilde dat zijn vriendin naast de werkstraf ook nog twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg. Dat vindt de rechter niet nodig. Zij vertrouwt erop dat de Emmense haar leven onder controle houdt.