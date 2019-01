Deel dit artikel:













Vijftien maanden cel voor 'treinaanrander' Vijftien maanden cel voor treinaanrander (foto: ANP/Lex van Lieshout)

De 23-jarige Amjad A. uit Utrecht, die in februari vorig jaar in Coevorden en Utrecht vier jonge vrouwen aanrandde in het openbaar vervoer, moet vijftien maanden de cel in. Dat bepaalde de rechtbank in Utrecht vandaag. Drie maanden zijn voorwaardelijk.





'Grote impact'

dat de aanrandingen volgens de rechter "grote impact hebben gehad op de slachtoffers, die door het gedrag van de man angstige momenten hebben doorgemaakt. De man heeft zich kennelijk alleen laten leiden door zijn eigen drang, zonder zich te bekommeren om de gevolgen voor de jonge slachtoffers."



Alcohol en cannabisprobleem

Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum en de reclassering blijkt dat A. een alcohol- en drugsprobleem heeft. Verder zijn er geen stoornissen vastgesteld. Om te voorkomen dat hij opnieuw de fout in gaat, moet hij aan allerlei voorwaarden voldoen, waaronder een behandeling, een drugs- en alcoholverbod, reclasseringstoezicht en een contactverbod met de slachtoffers.



Hij moet de jonge vrouwen in totaal zo'n 4.400 euro schadevergoeding betalen. Een van de aanrandingen vond plaats in de trein op het traject tussen Emmen en Coevorden. A. probeerde in de trein een 15-jarig meisje te zoenen. Ook greep hij haar in het kruis en randde hij haar bij een fietsenstalling opnieuw aan. Uiteindelijk wist ze weg te rennen. De andere drie aanrandingen vonden plaats in Utrecht.