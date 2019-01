Provincie wil sneller informatie bij incidenten kerncentrale Lingen

Het heeft te lang geduurd voordat lokale overheden en instanties in Drenthe informatie kregen over de brand die begin december bij de kerncentrale in het Duitse Lingen woedde.

Dat zegt Gedeputeerde Staten in een reactie op vragen van de SP over de brand.De Veiligheidsregio Twente heeft de Drentse burgemeesters niets laten weten over de brand, terwijl daar wel afspraken over bestaan. Dit gebeurde niet doordat het vuur al geblust was toen de Duitsers de Twentse meldkamer over de brand informeerden.De brand woedde in een laboratorium op zo'n twee kilometer van de kerncentrale. Daar was uranium aanwezig, maar dit bleek niet radioactief te zijn. Doordat er geen gevaar voor de volksgezondheid was, hebben de Duitsers dat pas laat aan de meldkamer in Twente laten weten.De Drentse Veiligheidsregio heeft afspraken met Twente gemaakt over het doorsturen van informatie in het geval van een incident in of bij de kerncentrale. Ook bij incidenten waarbij geen sprake is van gevaar, maar wel persaandacht of onrust onder de bevolking kan ontstaan. Dat heeft de meldkamer in Twente nagelaten.Volgens de provincie wordt de procedure binnenkort geëvalueerd door de betrokken Veiligheidsregio's.