Liveblog: Extra raadsvergadering Midden-Drenthe [gesloten]

De gemeenteraad van Midden-Drenthe praat vanavond over de twee versies die zijn verschenen van het onderzoeksrapport naar het grote verloop en hoge ziekteverzuim bij de gemeentelijke organisatie.

Adviesbureau BMC kwam tot de conclusie dat er een angstcultuur heerst bij de gemeente en dat er schoon schip moet worden gemaakt. In het liveblog hieronder houden we je constant op de hoogte van de laatste gebeurtenissen tijdens de raadsvergadering. Wil je helemaal geen seconde missen, bekijk dan de livestream hier Na de officiële presentatie op 15 januari ontstond onrust binnen de gemeenteraad, doordat een kritische passage uit de conceptversie in de definitieve versie is geschrapt:"Wij zijn tevens van mening dat onder de gegeven omstandigheden de positie van de andere leden van het managementteam moet worden heroverwogen. Zij worden dusdanig vereenzelvigd met deze episode in de geschiedenis van de gemeente Midden-Drenthe dat we voortzetting in de huidige rol niet kansrijk achten."Politieke partijen willen tijdens deze extra raadsvergadering weten waarom deze passage is geschrapt en door wie.