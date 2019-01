Deel dit artikel:













Kremer over bekerloting: Fantastisch voor de regio Manuel Kremer vindt het bekertreffen tussen Hurry-Up en E&O superinteressant (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Lid van de technische staf van Hurry-Up Manuel Kremer vindt het bekertreffen tussen zijn club en E&O erg interessant. De oud-doelman ziet tevens mogelijkheden voor zijn ploeg om de kwartfinale te halen.

Geschreven door Stijn Steenhuis

"Dit is natuurlijk superinteressant", is Manuel Kremer opgewekt na de bekerloting. Bij de laatste zestien komen rivalen Hurry-Up en E&O elkaar tegen. "Het is fantastisch dat de supporters uit Drenthe deze twee mooie teams weer tegen elkaar in actie gaan zien."



Succes

Zo ontloopt de Zwartemeerse ploeg uit de BENE-League competitiegenoten als LIONS en Aalsmeer. "Ook is het mooi dat we een thuiswedstrijd spelen. Een verre uitwedstrijd in de midweek is een behoorlijke belasting", gaat Kremer verder.



In competitieverband valt Hurry-Up tussen wal en schip. Met een achterstand van zeven punten is de kampioensfase ver weg. Door een voorsprong op hekkensluiter Quintus is de club buiten direct degradatiegevaar. "De beker is een reeële optie op succes. Daar moeten we vol voor gaan", besluit Kremer, die dit seizoen samen met oud-international Tim Remer verantwoordelijk is voor de training en coaching van de oranjehemden.



Javier Bebeta Navarro

Hurry-Up vervolgt het seizoen zonder Javier Bebeta Navarro. De 28-jarige Spanjaard tekende in de zomer van 2018 een contract in Zwartemeer, maar is na een half seizoen teruggekeerd naar zijn thuisland. Na blessureleed wilde de opbouwer zich niet schikken in zijn reserverol, waarna beide partijen besloten vroegtijdig afscheid van elkaar te nemen.