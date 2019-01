Emmense dreigt met rechter na slavenarbeid bij de nonnen

Een groep van 44 vrouwen, waaronder Joke Vermeulen uit Emmen, eist erkenning van misstanden, nabetaling van loon en compensatie voor de materiële en immateriële schade bij congregatie De Goede Herder in Almelo.

De vrouwen werden in de jaren veertig, vijftig, zestig en zeventig opgevangen door de nonnen van De Goede Herder. In plaats van het krijgen van de beloofde hulp moesten vrouwen vooral langdurig onbetaalde arbeid moesten verrichten. Als de congregatie niet binnen zes weken met een minnelijke regeling komt, dan stappen de vrouwen naar de rechter. Advocate Liesbeth Zegveld spant dan een juridische procedure aan, meldt RTV Oost Joke Vermeulen zat van 1969 tot 1972 in De Goede Herder in Almelo. Ze was aan de nonnen toevertrouwd omdat ze slachtoffer was van seksueel misbruik. De dader kreeg drie maanden cel. "Maar ik kreeg levenslang", zegt Vermeulen. In plaats van onderwijs, troost of therapie moest ze vijf en een halve dag in de week handdoeken van het merk Seahorse maken.De meisjes moesten in stilte werken en vooral niet tussentijds iets anders doen. "Als wij stopten met naaien of we keken even achterom, dan zei de zuster die toezicht hield: 'Joke, doorwerken, doorgaan!' Je ging steeds maar door - en dan heb ik het over kinderen van dertien, veertien jaar", keek Vermeulen eerder bij RTV Drenthe terug.in totaal werkte Vermeulen er drie jaar. Toen ze zeventien was, mocht ze weg. Ze had plannen om ziekenverzorgster te worden, maar het opleidingsinstituut nam haar niet aan nadat inlichtingen waren ingewonnen bij de zusters. De zusters hielden een dossier bij en dat heeft Vermeulen nog. Er staan eigenlijk alleen maar negatieve dingen in. Zo zou ze aartslui zijn en de hele dag met haar hoofd op tafel liggen. Verder zou ze doortrapt en door en door verrot zijn. "Dat hele dossier is één grote aanklacht tegen mij."De 44 vrouwen stapten twee jaar geleden al naar de congregatie maar kregen destijds nul op rekest. Hun claim zou zijn verjaard.