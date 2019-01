Deel dit artikel:













Gemeente dreigt met sluiting Paintball Center Coevorden Sebastiaan Bodde legt zich niet neer bij de dreigende sluiting van Paintball Center Coevorden (foto: RTV Drenthe)

Sebastiaan Bodde van het Paintball Center Coevorden zit in zak en as. Nog geen half jaar geleden werd zijn droom werkelijkheid en kon hij na maanden hard werken een paintballcentrum openen in een fabriekshal die al bijna tien jaar leeg stond. Maar nu wil de gemeente de deuren sluiten.

Geschreven door Steven Stegen

Ja, hij geeft het toe, Bodde is misschien wel een beetje naïef geweest. Wist hij veel dat hij een omgevingsvergunning moest hebben. “We schenken hier geen alcohol, ik heb met de buren overlegd, de politie geïnformeerd. Ze waren allemaal positief. En je ziet op meer plaatsen van dit soort centra op industrieterreinen. Dus ik dacht dat het wel kon.”



NAM-locatie

Complicerende factor in de kwestie is de NAM-locatie, die pal achter het perceel aan de Nieuwe Dijk ligt. Rond zo’n locatie gelden strengere regels, zo legt wethouder Jeroen Huizing uit. “Het is aan ons om dan een afweging te maken of de activiteiten daar veilig kunnen plaats vinden. Ondanks herhaalde verzoeken hebben we nog niet alle benodigde informatie van deze ondernemer gekregen. En dus kunnen we die afweging niet maken.”



De gemeente heeft inmiddels aan de advocaat van Bodde laten weten dat de deur binnenkort op slot gaat. De ondernemer krijgt nog kans om spullen uit het pand te halen en leidingen af te sluiten en dan wordt de deur verzegeld.



Huizing lijkt wel bereid om de kwestie opnieuw te bekijken als Bodde alsnog met alle benodigde informatie over de brug komt. Maar gedurende die periode blijft het bedrijf hoe dan ook dicht, zo laat hij weten.



De paintballliefhebber zegt op zijn beurt al een heel dossier te hebben ingeleverd. “Ik heb er zelfs kostbare externe expertise voor ingehuurd.”



Verpauperd

Het steekt Bodde dat de gemeente zich in zijn ogen star opstelt. “Dit pand stond jaren leeg, het was enorm verpauperd, er zaten hangjongeren, er werd brand gesticht. Alsof dat zo veilig is voor de NAM-locatie”, zo verzucht hij. “De gemeente zou juist blij moeten zijn dat ik er weer wat moois van maak."



De ondernemer zegt te blijven knokken en zal een sluiting bij de rechter aanvechten. Niets doen is voor hem geen optie, want hij zegt zo’n 130.000 euro te hebben geïnvesteerd. “Dan is het weg droom, weg investering en weg een jaar van mijn leven.”