Sport Drenthe helpt jongeren aan de slag als 'vrijwilliger' bij sportvereniging Jongeren worden met het geld geholpen om maatschappelijk werk te doen (Foto: Remko de Waal/ANP)

SportDrenthe heeft van het Rijk 365.420 euro subsidie gekregen om jongeren bij sportverenigingen in te zetten. Deelnemende jongeren voldoen daarbij aan de maatschappelijke dienst die vanaf september in gaat.

Geschreven door Hielke Meijer

Het kabinet wil met de maatschappelijke stage bereiken dat jongeren een bijdrage leveren aan de samenleving. De jongeren bouwen mee aan een sterke en betrokken samenleving en kunnen hun eigen talenten ontwikkelen.



SportDrenthe wil met name kwetsbare jongeren aan een plek helpen en tegelijkertijd verenigingen helpen aan geschoold kader en vrijwilligers.



Kwetsbare jongeren

De subsidie is bedoeld voor jongeren in armoede, statushouders, vroegtijdige schoolverlaters, jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats, meerderjarige jongeren zonder startkwalificatie en zonder baan, jongeren met een arbeidsbeperking en jongeren met een tussenjaar.



“Sport leent zich bij uitstek om jongeren te enthousiasmeren voor het idee van de maatschappelijke diensttijd”, aldus Hans de Lang, directeur SportDrenthe. “Het is één van de meest populaire activiteiten onder kinderen en jongeren. Door sport maak je nieuwe vrienden, leer je samen te werken en ontwikkel je motorische vaardigheden. Dat draagt ook bij aan je leerprestaties. Sport is gezond en vooral leuk om te doen."



Van onderhoud tot kantine

Jongeren zouden volgens SportDrenthe een functie kunnen vervullen bij het onderhoud van de accommodatie, het kantinebeheer, de jeugdcommissie, als trainer of ter ondersteuning van het bestuur. Die ervaring moet hen helpen hun talenten te ontplooien en bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden te leren.



Toekomstige baan

De maatschappelijke dienst is ook geschikt om studiepunten te verdienen. Daarnaast is het mogelijk een certificaat te krijgen, waardoor de stap naar de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding kansrijker wordt.