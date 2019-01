Historische verhalen uit Drenthe in race voor Online Geschiedenis Prijs

Drie Drentse historische websites zijn in de race voor de nationale Geschiedenis Online Prijs. Het gaat om Koloniën van Weldadigheid, Spitten voor de vijand en Oud Meppel.

De Geschiedenis Online Prijs bekroont de beste historische presentatie op website, app, podcast of social media als facebook en instragram. De prijs bestaat sinds 2006 en wordt elke twee jaar uitgereikt. De juryprijs bestaat uit een bronzen beeld. De publieksprijs levert 1250 euro op.Website Spitten voor de Vijand vertelt het verhaal van de tewerkstelling aan de Duitse verdedigingslinies vanuit het Drentse werkkamp Yde. De website is een initiatief van Erik Dijkstra. Hij ontdekte het verhaal in zijn grootvaders dagboek. Dat leidde tot een hele speurtocht langs brieven, archieven en overlevenden. Dijkstra schreef er een boek over en maakte een website met alle verhalen. Die vertellen onder meer over de barre omstandigheden waaronder 100.000 dwangarbeiders tankvallen, loopgraven en schuttersputjes moesten graven.Op de website Koloniën van Weldadigheid is de complete ontstaansgeschiedenis te vinden over een groot maatschappelijk experiment dat tweehonderd jaar geleden in de Verenigde Nederlanden begon. Generaal Johannes van den Bosch haalde mensen uit de armoede door ze onder te brengen op het platteland. Op grote stukken onontgonnen land worden in zeven jaar tijd zeven Koloniën van Weldadigheid opgericht: vijf in het noorden, waaronder Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen, en twee in het zuiden, wat nu de Belgische Kempen zijn.De Stichting Historisch Meppel dingt als derde kandidaat uit Drenthe mee naar de prijs. De club van vrijwilligers houdt zich via de website Oud Meppel onder meer bezig met het verwerven, bewerken, bewaren en weer verspreiden van kennis over de Meppeler geschiedenis. Eerder deze maand passeerde de website de grens van 50.000 zoekopdrachten.In totaal zijn er landelijk 96 initiatieven in de race voor de historische prijs. Stemmen voor de Geschiedenis Online Prijs kan nog tot en met donderdag. De uitreiking is op donderdag 7 februari in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.