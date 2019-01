Deel dit artikel:













Live: extra raadsvergadering Midden-Drenthe De gemeenteraad spreekt zich vanavond uit over de twee versies van onderzoeksrapport (archieffoto RTV Drenthe )

De politieke partijen in de gemeente Midden-Drenthe praten vanavond in een extra raadsvergadering over de twee verschillende versies van het onderzoeksrapport dat BMC twee weken geleden presenteerde.





Het onderzoeksbureau deed onderzoek naar het grote verloop en hoge ziekteverzuim bij het gemeentepersoneel en kwam tot de conclusie dat er een angstcultuur heerst. In de definitieve versie van het rapport werd echter een kritische passage geschrapt over het managementteam. De politiek wil hier opheldering over.Volg vanaf 19.30 uur hier live de extra gemeenteraadsvergadering: