Vmbo-klassen Zuidoost-Drenthe kunnen goedkoper naar musea Schoolklassen uit Zuidoost-Drenthe kunnen goedkoper naar Drentse musea (Foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

Vmbo-klassen uit Zuidoost-Drenthe krijgen de komende maanden korting op het busvervoer van en naar musea in de provincie. Zo moeten meer vmbo-leerlingen kennis kunnen maken met historische verhalen en kunst uit Drenthe.

Het geld dat nodig is voor de korting komt van de provincie Drenthe. Die heeft subsidie verleend aan het project Culturele Mobiliteit van de Stichting Kunst & Cultuur.



Drents Museum of Westerbork

Scholen uit de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn kunnen excursies houden naar onder meer het Drents Museum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork of het Gevangenismuseum in Veenhuizen.



Als het project Culturele Mobiliteit aanslaat, wordt de pilot in het schooljaar 2019-2020 uitgebreid naar vmbo-scholen elders in Drenthe.