Fokker Hoogeveen wordt grote speler in composiet onderdelen voor vliegtuigen

GKN Aerostructures gaat fors investeren in de ontwikkelafdeling van de vestiging in Hoogeveen. Hoogeveen moet hét kenniscentrum worden voor thermoplastisch composiet.

Composiet wordt gebruikt om onderdelen voor de luchtvaartindustrie veel lichter te maken. Fokker in Hoogeveen produceert deze onderdelen.Een goed voorbeeld is de F-35, beter bekend als de Joint Strike Fighter. De deuren van bijvoorbeeld het landingsgestel voor dit toestel zijn in Hoogeveen ontwikkeld en worden er geproduceerd. Deze deuren zijn licht en zeer nauwkeurig, omdat het vliegtuig slecht zichtbaar moet zijn op de radar.Deze week worden F-35 gevechtsvliegtuigen symbolisch overgedragen aan de Nederlandse overheid. Dat gebeurt in de Verenigde Staten. Daarbij is ook het bedrijfsleven aanwezig. De verwachting is dat er nog meer in zit voor Fokker in Hoogeveen.Directeur Mischa Baert van Fokker in Hoogeveen vertelde afgelopen vrijdag in 'Ondernemen in Drenthe' op TV Drenthe dat ze bij GKN Aerostructures, het moederbedrijf van de Fokker-fabriek in Hoogeveen, discussie voeren over waar de ontwikkelafdeling voor composiet gevestigd moet zijn.Hoogeveen wordt dus het nieuwe kenniscentrum van multinational GKN Aerostructures. En dat is volgens Baert een mooie ontwikkeling. Ook voor Drenthe. Het concern gaat in Hoogeveen fors investeren. Daardoor ontstaan straks meer hoogwaardige banen in de engineering.De luchtvaart kijkt op dit moment naar mogelijkheden om vliegtuigen lichter te maken en dus zuiniger. Thermoplastische composieten gaan daar een grote rol in spelen. Ook voor toestellen als de Boeing 737 en de Airbus A320 in de commerciële luchtvaart. De onderdelen kunnen straks in Hoogeveen worden ontwikkeld en geproduceerd.