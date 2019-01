Deel dit artikel:













Kjell Scherpen voor zesde keer 'man of the match' Kjell Scherpen werd in Venlo de man of the match

VOETBAL - Kjell Scherpen is voor de zesde keer dit seizoen gekozen tot 'man of the match'. De doelman bleef in het duel tegen VVV, afgelopen zaterdag, Anco Jansen en Michael Chacon voor.





Bekijk hier: Wie was de 'man of the match' in Venlo



Algemeen klassement

In het algemeen klassement in de strijd om de Bartjes' Bruine Bonen Bokaal heeft Scherpen zijn leidende positie verstevigd.



Tussenstand:

1. Kjell Scherpen 72 punten

2. Anco Jansen 54 punten

