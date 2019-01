Omwonenden A37 hebben veel ideeën voor geplande zonneroute

Een goed gevulde zaal en evenveel ideeën over uiterlijk en gebruik van de zonneroute langs de A37. Honderd inwoners van het gebied tussen knooppunt Holsloot en de Duitse grens grepen de kans aan om Rijkswaterstaat van ideeën te voorzien over het uitvoeren van het megaproject.

De plannen van Rijkswaterstaat:

een 42 kilometer lange zonneroute