Burgemeester Damsma door het stof voor verspreiden conceptversie onderzoeksrapport Burgemeester Mieke Damsma trekt het boetekleed aan (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

Burgemeester Mieke Damsma van Midden-Drenthe heeft het boetekleed aangetrokken bij aanvang van de extra raadsvergadering in het gemeentehuis in Beilen.

Geschreven door Josien Feitsma

Damsma betreurt de gang van zaken rondom het verschijnen van twee verschillende versies van het rapport van adviesbureau BMC. De fout heeft geen politieke consequenties.



De burgemeester gaf aan dat geprobeerd is zo objectief en transparant mogelijk te zijn en noemt het wrang dat dit desondanks niet is gelukt. “Dat spijt mij zeer. Het beeld dat het college zich heeft laten beïnvloeden is onjuist en er is hierdoor onnodig onrust ontstaan. Ik betreur deze ophef. "



De extra gemeenteraadsvergadering van vanavond werd aangevraagd door oppositiepartijen D66, ChristenUnie, Gemeentebelangen Smilde Beilen Westerbork en coalitiepartij Gemeentebelangen. Door het verspreiden van twee versies van het rapport was er onrust ontstaan. Het onafhankelijke onderzoek van bureau BMC moest duidelijkheid geven over de oorzaak van het hoge ziekteverzuim in het ambtenarenapparaat van de gemeente Midden-Drenthe. Daarnaast wordt er advies in gegeven aan de gemeente hoe ze deze knelpunten het beste kan aanpakken.



Kritische vragen

Raadsleden zijn verbaasd over de gang van zaken. Henk Heideveld van ChristenUnie vraagt zich af hoe het kan dat de burgemeester vanaf haar eigen e-mailadres bij beide versies kon en daardoor deze fout heeft kunnen maken. Hij vindt dat onderzoekbureau BMC slecht werk heeft afgeleverd en diende daarover een motie in. Die motie trok hij later weer in.



Daarnaast zet Harma van der Roest van D66 haar vraagtekens bij de onafhankelijkheid van het onderzoek. “Hoe weten we wat er in de dagen tussen 15 en 18 januari is gebeurd waardoor de conceptversie is aangepast? En waarom is er voor herstel gekozen ondanks dat iedereen de conceptversie al had gezien?”



Burgemeester Damsma zegt dat het college geen invloed heeft uitgeoefend tijdens het onderzoek. Zij zegt achter de onafhankelijke uitkomsten van het onderzoek te staan en deze adviezen uit te voeren. Damsma verwijst daarbij naar de rolverdeling van het managementteam die in de tweede versie beter naar voren zou komen. Van der Roest vraagt zich af, als de context volgens het college en het onderzoeksbureau niet is veranderd, waarom dan toch de wijzigingen nodig waren.



Herstel

Daar waar oppositiepartijen in Midden-Drenthe na het debat met veel vragen blijven zitten, willen de coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD graag snel door met het herstellen van het vertrouwen.



Henk de Weerd van de VVD: “We hebben het Advies van het BMC adequaat gevolgd door een interim-secretaris aan te stellen. We hebben de burgemeester horen zeggen dat dit geen handige actie is. Wij waarderen de open wijze van uitleggen en wat de VVD betreft zijn de excuses aanvaard.” Ook Joop Kramer van de PvdA zegt naar de toekomst te willen kijken. “Het beeld van de gemeente naar buiten wordt er niet beter op, laten we zeggen door een knullige fout. Maar laten we nu onze schouders eronder zetten.”



De gemeenteraad besluit om samen met het college een toekomstvisie op te stellen en een budget vast te stellen om met de aanbevelingen van onderzoeksbureau BMC aan de slag te gaan.



Na afloop van het debat zei burgemeester Mieke Damsma dat het goed is geweest dat iedereen door de extra raadsvergadering de kans heeft gehad om zijn zegje te doen.