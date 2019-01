Annen haalt tweede ton binnen voor ontmoetingsplek

De nieuwe dorpsontmoetingsplek van Annen is grotendeels gefinancierd (foto: Jeroen Willems / RTV Drenthe)

In Annen kan de vlag uit. Want naast een ton van de provincie, komt er ook van de gemeente 100.000 euro voor de nieuwe dorpsontmoetingsplek op het voorplein van de sporthal en het dorpshuis.

B en W in Aa en Hunze geven er vandaag een klap op. De gezamenlijke gebruikers van het gebied willen van het voorplein een dorpsontmoetingsplek maken met allerlei activiteiten. Er komt een beweegplein met fitnessapparaten, een beachvolleybalveld, Jeu de boulesbaan en speeltoestellen voor de jeugd. Ook moet het gebied autoluw worden.Met Dorpsbelangen Annen als trekker hebben sportclubs, basisschool, kinderopvang en dorpshuis een voorlopige herinrichtingsschets gemaakt. Die is na inspraak verder ingevuld.De provincie had vorig jaar jaar al een ton toegezegd uit de provinciale subsidieregeling Vitaal Platteland. Voor het restbedrag van ruim 70.000 euro heeft de werkgroep diverse fondsen aangeschreven. De herinrichting moet nog dit jaar uitgevoerd worden.