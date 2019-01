Tweede generatie Molukkers liet zich gelden met voetbal

De tweede generatie Molukkers in Nederland moest zich bewijzen op het voetbalveld. En dat leidde vaak tot een felle strijd. De tweede generatie en hun strijd staat centraal in het tweede deel van het theaterdrieluik Aan De Andere Kant, waarvan de voorbereidingen in volle gang zijn.

Een eigen voetbalclub, dat was voor Molukkers in de jaren zestig en zeventig belangrijk. In Assen werd VV Amboina opgericht. De club kreeg een reputatie. Het waren veelal technisch begaafde voetballers. Maar knokken konden ze ook, letterlijk. De regisseurs van het theaterstuk kregen daarover gisteravond in de kantine de nodige verhalen te horen van de voetballers van toen.Sam Septenno (77) was in 1962 een van de oprichters van Amboina. Vanaf 1965 ging de club competitie spelen en promoveerde direct. Septenno: "Toeschouwers reageerden vaak heel negatief. Ik hoorde ze wel roepen: 'Schop die zwarten onder het gras'. Het begon vaak buiten de lijnen en dat sloeg over naar binnen de lijnen. Er werd gevochten, onze ouders bemoeiden zich er ook mee."Maar de technische kwaliteiten van de Molukse voetballers werden ook opgemerkt. Toch bleven de voetballers bij Amboina. Manneke Noya stond bekend als een bikkelharde speler in het veld. Hij kon voetballen bij Haarlem, maar ging niet. "Mijn ouders zeiden: 'Nee, nee, nee, Amboina!' En dat was omdat dan zeker was dat je zondag eerst naar de kerk of de zondagsschool kon gaan. Amboina begon nooit voor 12.00 uur.""Het motto van de ouderen was simpel", vertelt Septenno. "Laat zien wie je bent." Een andere bezoeker aan het verhalencafé zegt: "Ze bestempelden ons als heethoofden. Als belanda (Nederlander, red.) praat je normaal gesproken dingen uit. Maar als je als Molukker mot had met iemand, dan vocht je het uit. En dat was omdat je je verbaal niet staande hield."Op het veld kon de tweede generatie zich bewijzen. Septenno: "Op school werd je hard aangepakt en thuis ook. Maar op het veld kon je je laten zien. Je ouders waren trots op je. Dus kreeg je knokkerij."Het toneelstuk dat uit de verhalen voort moet komen krijgt als titel Buiten Spel. Producent Anne van Segeren: "Het gaat over hoe Molukse jongeren zich buitenspel gezet voelden. Het voetbal was een manier om je te uiten en om te laten zien dat je je met de Hollanders kon meten."Ook de treinkapingen van de jaren '70 komen aan de orde in het stuk. Van Segeren: "De jongens lieten zich opfokken door discriminerende opmerkingen en de scheidsrechters deden er in die tijd vaak niets tegen. Moeders gingen ter verdediging van hun jongens, zo hoorde je vanavond, met een aardappelschilmesje het veld in."Een jonge voetballer komt centraal te staan in het toneelstuk. Daaromheen komen groepsscènes. Daarbij komen ook een koor, muziek en een film. Het stuk wordt in september opgevoerd op voetbalvelden in Assen, Hoogeveen, Groningen, Hoogkerk en Appingedam. "Want in die plaatsen heb je de Molukse bevolkingsgroepen waar we het stuk in eerste instantie voor maken."