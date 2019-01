Deel dit artikel:













Pas op: het kan glad zijn Er wordt weer gestrooid (foto: Aaldert Oosterhuis / RTV Drenthe) De strooiwagens zijn er klaar voor (foto: Aaldert Oosterhuis / RTV Drenthe) In Emmen ligt zout opgeslagen voor de hele gemeente (foto: Aaldert Oosterhuis / RTV Drenthe)

Het kan plaatselijk verraderlijk glad zijn op de wegen. Daarom heeft het KNMI tot 11.00 uur vanochtend code geel afgekondigd.

Ook in Emmen was het vanochtend glad. "Er is wat neerslag gevallen", zegt Albert Boelen van de strooidienst in Emmen. "De ondergrond is nog bevroren, dus het kan heel glad worden." Twee strooiwagens waren vannacht en vanochtend vroeg op pad om de hoofdwegen te strooien. "Nu starten we met de secundaire wegen. Dat doen we altijd overdag", aldus Boelen.



'Nog genoeg zout'

Het depot in Emmen heeft voor de komende tijd nog genoeg strooizout. "We hebben hier nog zeshonderd ton liggen", vertelt Boelen. "Je weet natuurlijk nooit wat we krijgen, maar normaal gesproken moet dit genoeg zijn."



In Emmen wordt voorlopig nog gewoon 'klassiek' zout gestrooid. "Veel gemeentes gaan tegenwoordig over op pekelwater", legt hij uit. "Dat hecht zich wat beter en het is kostenbesparend, omdat je minder nodig hebt."