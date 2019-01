Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Op Tjak: Technieklab op Oosterboerschool in Meppel

Solderen, spelen met robotjes, games ontwerpen of CAD tekenen, dat kunnen de kinderen van de Oosterboerschool en de andere scholen van de Promes scholen in Meppel en Staphorst binnenkort zelf leren in het Technieklab dat vanmiddag wordt geopend.