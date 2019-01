Deel dit artikel:













Op Tjak: Vernieuwd Haolerhoes nog steeds spil in het dorp

Het Haolerhoes in Hooghalen is een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van het dorp. Al sinds eind jaren zestig, toen het initiatief werd genomen tot de bouw, heeft het dorpshuis een grote maatschappelijke betekenis. In de loop der jaren is het gebouw verschillende keren verbouwd.

De laatste verbouwing is net voltooid en Op Tjak neemt een kijkje.