Geen kroketje, maar een bosje tulpen uit de muur

In Smilde haal je sinds dit weekend geen kroket uit de muur, maar een bosje tulpen. Het tulpenbedrijf Melanick van Jan en Yvonne Vos heeft met die automaat een oplossing gevonden tegen diefstal.

Want het ging vaak mis in Smilde. Het betalen van de bloemen ging namelijk op basis van vertrouwen. 'Doe het geld maar in de brievenbus', stond er bij de houten kratten. "Sommige mensen 'vergaten' te betalen, dat frustreerde enorm."Eind vorig jaar reed er iemand in een bestelauto langs. De bestuurder haalde alle bloemen uit de kist en reed weg zonder te betalen. "We waren er zat van. Toen besloten we er helemaal mee te stoppen", zegt Jan Vos.Volgens Vos kreeg z'n familie veel reacties uit de buurt. "Ze vonden het allemaal erg jammer", legt hij uit. En dus besloten ze er iets nieuws neer te zetten: een bloemenautomaat. "Je stopt er geld in, kiest het bosje dat je wil hebben en dan gaat het deurtje open."Hoeveel de machine heeft gekost, wil Vos niet zeggen. Maar duur was 'ie wel. "Eigenlijk kan het niet uit", vertelt hij. "Maar het is goed voor onze bekendheid." De familie Vos kweekt meer dan dertig soorten tulpen. De helft wordt verkocht als bol, de andere helft gaat de kas in en groeit uit tot bloem.