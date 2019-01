Hotelpiraten Jan en Jolanda krijgen 4 en 3 jaar cel

Het oplichtersechtpaar Jan V. (63) en Jolanda H. (54) is veroordeeld tot gevangenisstraffen van vier en drie jaar. De twee werden afgelopen zomer bekend als 'de hotelpiraten'.

In heel Noord-Nederland werden mensen opgelicht door het stel. In de meeste gevallen ging het om kleine hotels en bed and breakfasts, waar Jan en Jolanda overnachtten zonder te betalen. De twee leenden met allerlei smoezen ook geld van mensen, dat ze nooit terugbetaalden.De rechtbank oordeelde ook dat Jan V. 16.000 euro moet terugbetalen aan 51 gedupeerden. Voor Jolanda H. geldt een kleiner bedrag: zij moet 12.000 euro aan 24 gedeputeerden betalen.Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden ook vier jaar gevangenisstraf tegen Jan V. en drie jaar tegen zijn vrouw Jolanda H. De mannelijke helft van het duo vertelde toen aan de rechter dat de oplichterspraktijken een manier waren om te overleven. De twee waren hun huis in Bovensmilde uitgezet omdat zij schulden hadden bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).Het Openbaar Ministerie eiste ook dat de uitspraak geplaatst zou worden in een vakblad voor de horeca- en hotelbranche, om iedereen te waarschuwen voor Jan en Jolanda. De rechter ging daar niet in mee, omdat de eis niet specifiek genoeg was. De officier van justitie benoemde bijvoorbeeld niet in welk blad de uitspraak gepubliceerd zou moeten worden.Het was niet de eerste keer dat de hotelpiraten voor de rechter stonden. Al veel vaker werd het stel veroordeeld voor oplichting. Jan V. kreeg eerder zelfs een lichte vorm van tbs opgelegd, maar dat weerhield hem er niet van om opnieuw mensen op te lichten.