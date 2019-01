Deel dit artikel:













Bekerderby op 14 februari in Zwartemeer In Zwartemeer komen Hurry-Up en E&O elkaar na bijna twee jaar weer tegen (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - De Drentse derby in de achtste bekerfinale tussen Hurry-Up en E&O wordt op donderdagavond 14 februari gespeeld. In Zwartemeer klinkt om 20:00 het eerste fluitsignaal.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Zo wordt de bekerderby afgewerkt op Valentijnsdag. Op het spel staat een plaats in de kwartfinale.



Maandagmiddag werden rivalen Hurry-Up en E&O tijdens de loting voor de bekercompetitie aan elkaar gekoppeld. De clubs, uitkomend in respectievelijk de BENE-League en eredivisie, kwamen elkaar in de lente van 2017 voor het laatst tegen. In de play-offs om de landstitel won Hurry-Up zowel het heenduel als de return.



E&O 2

Ook E&O 2 is nog actief in de beker. De reserveploeg, dat speelt in de eerste divisie, werd gekoppeld aan eredivisionist Tachos. Ook dit duel wordt op 14 februari afgewerkt. Plaats van handelen is Emmen.