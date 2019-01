VVD eist debat over 'aso-azc' in Hoogeveen

De VVD in de gemeente Hoogeveen wil een debat over het aso-azc. De partij wil dit naar aanleiding van het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. "Dit is een ernstige situatie voor Hoogeveen", aldus de VVD.

Uit het inspectierapport blijkt onder meer dat het personeel niet veel kan doen om asociaal of crimineel gedrag van de bewoners binnen de perken te houden. De overlast in Hoogeveen komt vooral van asielzoekers uit veilige Noord-Afrikaanse landen, die in een zogeheten Extra Begeleiding en Toezicht Locatie (EBTL) verblijven."Wekelijks zijn er heftige incidenten, zoals bedreigingen en intimidaties", zegt VVD-raadslid Mark Strolenberg. Volgens hem heeft 70 procent van de bewoners een crimineel verleden. "Variërend van aanranding en brandstichting, tot zware mishandelingen en poging tot moord." Waarschijnlijk wordt volgende week bekend of het verzoek van de VVD wordt ingewilligd. Eerder deze maand liet burgemeester Karel Loohuis al weten dat er extra maatregelen worden genomen tegen overlast. Zo is er volgens Loohuis intern nu meer toezicht door medewerkers die een achtergrond hebben als cipier in een gevangenis. Een andere maatregel die wordt ingevoerd is het snelrecht, zodat mensen die een strafbaar feit plegen sneller berecht kunnen worden.