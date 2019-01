Stelling: Een kind moet de achternaam van vader én moeder kunnen krijgen

De Tweede Kamer bepaalt vandaag of kinderen de achternaam van de vader én de moeder kunnen krijgen.

Tot nu toe is het zo dat ouders bepalen welke achternaam een kind krijgt. Óf die van de vader óf die van de moeder. Een motie van D66 moet daar verandering in brengen.De motie kwam tot stand na een initiatief van Laura Kraak. "Ik vind het niet goed dat ik voor mijn kind moet kiezen tussen de naam van mijn vriend of mijn eigen naam", zegt ze tegen de NOS . "Als je voor alle twee kunt kiezen is het gelijkwaardiger." Om te voorkomen dat er in de toekomst al te lange namen ontstaan, wil ze het wel beperken tot twee.Vind je het een goed idee dat een kind een dubbele achternaam kan krijgen? Of is dat te verwarrend en is één achternaam genoeg?