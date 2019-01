Deel dit artikel:













Frank Vreugdenhil verlengt bij AB Vakwerk Frank Vreugdenhil verlengt bij AB Vakwerk (foto: RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Frank Vreugdenhil knoopt er in ieder geval nog één seizoen aan vast. De 34-jarige plantenkweker uit Eldersloo verlengde op de Weissensee in Oostenrijk z'n contract met de groene brigade van AB Vakwerk.

Geschreven door Karin Mulder

In een video van de ploeg noemt hij z'n contractverlening 'super logisch'. "Qua team heb ik het super naar m'n zin. Ik zie voor mezelf nog heel veel uitdaging. Ik kan finales rijden en wedstrijden beslissen voor het team. En op natuurijs kan ik voor een mooie overwinning gaan en dat is ook het doel in deze periode", zegt Vreugdenhil. "Op kunstijs kan ik dienend rijden. Ik kan mensen aansturen en heel veel dingen voor anderen rechtzetten en op het juiste moment in een groep zitten. Ik vind het ook mooi om Gary Hekman, die nu in vorm is, aan een overwinning te helpen", besluit Vreugdenil die zelf vorig jaar op het Zweedse natuurijs nog een wedstrijd over 150 kilometer wist te winnen.



'Allrounder met ervaring'

De ploegleiding van AB Vakwerk is uiterst tevreden over de Drentse marathonschaatser. "We zijn blij dat deze allrounder met de nodige ervaring bij het team blijft. Hij kan de nieuwe generatie marathonschaatsers de weg wijzen in het peloton en zelf uitblinken op natuurijs".



Alternatieve Elfstedentocht

Morgen rijden de mannen op de Weissensee hun laatste en meest zware wedstrijd. Dan staat de Alternatieve Elfstedentocht over 200 kilometer op het programma. De vrouwen starten morgenvroeg om 7.30 uur. De mannen volgen om 7.45 uur.