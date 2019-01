Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gözübüyük fluit AZ - FC Emmen Serdar Gözübüyük floot eerder dit jaar FC Emmen - Willem II (foto: ANP)

Serdar Gözübüyük heeft zaterdag de leiding over de wedstrijd tussen AZ en FC Emmen.

Gözübüyük floot dit jaar één keer eerder een wedstrijd van FC Emmen. Dat was de thuiswedstrijd tegen Willem II (0-2).



De scheidsrechter had dit seizoen tot nu toe veertien keer de leiding over een eredivisiewedstrijd. Hij deelde 38 gele kaarten uit, gaf drie keer een directe rode kaart en kende drie keer een penalty toe.



De laatste wedstrijd van Gözübüyük tot nu toe was die tussen Ajax en sc Heerenveen. Toen kwam hij in opspraak omdat hij Heerenveen geen penalty gaf na een charge van Ajax-keeper Kostas Lamprou op Heerenveen-spits Sam Lammers.