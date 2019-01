Deel dit artikel:













Auto in de sloot in Valthermond De auto kwam in een sloot terecht (foto: De Vries Media)

Op het Paardenweidsdijkje bij Valthermond is vanmorgen een automobiliste met haar auto in een sloot beland.

De vrouw is door de brandweer uit de auto gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Gladheid is vermoedelijk de oorzaak van het ongeluk.



De weg is enige tijd afgesloten geweest.