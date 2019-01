SP-Kamerlid: Defensie moet gezondheidsklachten burnpits erkennen en oplossen

De SP in de Tweede Kamer wil totale erkenning en openheid van de minister van Defensie over gezondheidsklachten van militairen, die zijn blootgesteld aan giftige stoffen van burnpits. Ook moet er een gezondheidscheck komen van alle militairen die zich hebben gemeld met klachten.

SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut zei dit zojuist bij RTV Drenthe. Ze eist vanmiddag in het vragenuurtje in de Tweede Kamer opheldering over de kwestie van minister Ank Bijleveld.Honderden militairen hebben zich afgelopen maand gemeld bij jurist Ferre van de Nadort in Beilen. Hij opende het meldpunt burnpit.nl , na zijn ontdekking dat Nederlandse militairen in missiegebieden, zoals in Afghanistan, maandenlang blootgesteld zijn aan giftige stoffen van brandende afvalhopen. Zo'n tachtig zijn ziek, ze lijden veelal aan kanker. Defensie-minister Bijleveld zei vorige week dat er bij haar geen meldingen bekend waren, terwijl de afgelopen jaren militairen juist op advies van de Defensieleiding dat wel officieel aangekaart hebben.SP-Kamerlid Karabulut wil weten hoe het kan dat de minister eerst zegt dat ze geen enkel signaal heeft gekregen van militairen die ernstige gezondheidsklachten hebben, terwijl ze dit wel gemeld hebben. "We hebben ook in 2010 hier al vragen over gesteld, toen is gezegd dat de relatie er niet was tussen ziekteverschijnselen en dat er incidenteel sprake was van verhoogde waarde van stoffen."Volgens Karabulut voelen militairen zich onveilig door de houding van de minister. "Eerst de reflex van de minister van ontkenning, dat ze geen klachten heeft gehad, en dan er later een andere draai aan geven." Het SP-Kamerlid vindt dat Defensie de veiligheid van militairen moet waarborgen. "Chroom-6 is ook al zo'n dossier, waar mensen ziek zijn geworden in dienst van Defensie. Het belangrijkste is dat klachten serieus genomen worden."Het belangrijkste is volgens Karabulut nu dat Defensie de klachten serieus gaat nemen, en bekijkt hoe ze de veteranen gaat helpen. "De mensen moeten genoegdoening krijgen. En hoe kan dit al die jaren zo gebeuren, en kan de minister garanderen dit niet weer gebeurt. Er zijn kennelijk meldingen geweest, waar vervolgens niets mee is gedaan, dat kan niet", vindt het SP-Tweede Kamerlid. "Als Defensie-organisatie ben je verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van militairen. We hebben na chroom-6 weer een zaak waarbij militairen ziek worden, en ik vind dat Defensie dit moet oplossen op zijn minst."Op het uitkeren van schadevergoeding wil Karabulut nog niet vooruitlopen. "Ik ben geen jurist, dat is aan anderen. Ik ben volksvertegenwoordiger, die opkomt voor de veiligheid en gezondheid van onze militairen die er door ons op uitgestuurd worden."