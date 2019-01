Deel dit artikel:













Slag en Veldslag om Norg moeten op zoek naar nieuwe sponsors De Slag om Norg staat bekend om het deels onverharde parcours (foto: Kim Stellingwerf/ RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Fietsenmerk Koga stopt na vijf jaar als hoofdsponsor van de Slag om Norg. Ook Ghost, dat gelieerd is aan Koga, stopt als sponsor van de mountainbikewedstrijd Veldslag om Norg. De reden daarvoor is dat het bedrijf een koerswijziging doorvoert op het gebied van marketing. Het gaat om tienduizenden euro's per jaar. Over het exacte bedrag wil de organisatie geen uitspraken doen. Beide evenementen worden georganiseerd door het Drentse bedrijf Bolane.

Geschreven door Karin Mulder

"Het kwam voor ons redelijk onverwacht. Eerst hadden we een contract voor drie jaar en daarna voor twee jaar. Dat laatste contract loopt nu af", zegt mede-eigenaar Johan Wekema van Bolane. "Natuurlijk willen we heel graag een nieuwe hoofdsponsor maar we gaan ook proberen om het met meerdere kleinere sponsors op te vangen. Buiten de Slag om Norg en de Veldslag om Norg hebben we ook de mountainbikewedstrijden Drenthe 200 en Bartje 200 nog. We proberen sponsors aan te trekken die in alle vier evenementen meedoen", verklaart Wekema.



Status in gevaar?

Sinds 2017 heeft de wielerkoers Slag om Norg de 1.1-status van de wereldwielerbond UCI. Door deze upgrade mogen ook profploegen meedoen en dat betekent automatisch dat het evenement duurder is geworden. Maar voor de komende editie komt die status vooralsnog niet in gevaar volgens Wekema. "Half juni is onze deadline. Dan moeten we weten hoe het er financieel allemaal voor staat. De Slag om Norg is gewoon heel duur om te organiseren. Bij de mountainbike-evenementen betalen deelnemers startgeld. Bij de wielerkoers kóst het vooral heel veel geld. In juni moeten we een knoop doorhakken", zegt Wekema. De Slag om Norg wordt dit jaar op 11 augustus verreden.



Inschrijving Bartje 200 loopt storm

De extreme mountainbikewedstrijd Bartje 200 (over 200 kilometer) wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Vorig jaar gingen er 1.400 deelnemers van start. Dit jaar loopt het storm bij de inschrijving van de tweede editie. "Mensen kunnen zich sinds twee weken inschrijven en we hebben nu alweer 1.400 deelnemers op papier. We hopen door te groeien tot 2.000 deelnemers", besluit Wekema. Deze wedstrijd staat op 16 juni op de kalender.