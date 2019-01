Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze geven subsidie voor aanleg glasvezel

De gemeenten Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze geven subsidie voor de aanleg van glasvezel.

De subsidies maken het mogelijk dat ook alle zogenoemde witte adressen in het buitengebied aangesloten kunnen worden op snel internet. Witte adressen zijn meestal adressen in het buitengebied waar nog geen mogelijkheden zijn voor snel internet.Aa en Hunze stelt bijna 800.000 euro beschikbaar, Assen ruim 15.000 euro en Tynaarlo ruim 700.000 euro. De provincie Drenthe had eerder al 500.000 euro subsidie toegezegd.