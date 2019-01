Documentaire over een vergeten geschiedenis: Massale tbc-uitbraak in De Broekstreek

De dorpen Ekehaar, Amen, Eleveld, Geelbroek en Eldersloo kampten in de jaren zestig van de vorige eeuw met een uitbraak van tuberculose (tbc). Dat had flinke gevolgen voor de inwoners van De Broekstreek, zoals deze dorpen samen worden genoemd.

Over de uitbraak van de tuberculose is nu een film gemaakt door de Werkgroep Historie De Broekstreek. "De tbc-uitbraak begon in december 1962", weet Weert Mostert van de werkgroep. "In Café Popken, dat net in Ekehaar was geopend, was een gymnastiekuitvoering.""Het was daar warm en vochtig", vervolgt Mostert. "Er liep één iemand met tbs rond, zonder dat hij het zelf wist. Hij besmette in totaal 36 mensen uit de Broekstreek." De ziekte brak uiteindelijk in maart 1963 uit. "Mensen merkten dat ze ziek werden. Een aantal van hen is toen opgenomen in het sanatorium van Beatrixoord in Haren.De mensen die toen aan deofleden, zoals tbc vroeger ook werd genoemd, overleefden de ziekte allemaal. Volgens Mostert kwam dat doordat er een nieuw, beter medicijn was ontwikkeld. "Voor die tijd was het heel link als je tbc had, veel mensen overleden daar toen aan."Voor de film heeft de werkgroep acht mensen geïnterviewd die tbc hadden. "We spraken met mensen die in het sanatorium lagen, maar ook mensen die thuis konden genezen."De documentaire bestaat onder meer uit gesprekken met de voormalig tbc-patiënten en historisch beeldmateriaal. De film, die ruim twee uur duurt, wordt zaterdag 9 februari om 19.30 uur getoond in Café Popken in Ekehaar. Daar waar het allemaal begon.