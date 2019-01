Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zwaardere stroomkast op Asser Koopmansplein kost tonnen De ijsbaan op het Asser Koopmansplein slurpte dieselolie (archieffoto RTV Drenthe)

Een extra elektriciteitskast met veel meer vermogen voor evenementen op het Koopmansplein in Assen kost twee tot drie ton. Ook neemt zo'n extra trafostation meters ruimte in.

Geschreven door Margriet Benak

Dat melden B en W van Assen, na vragen van de PvdA. De gemeenteraad mag straks zeggen of ze zo'n zware stroomvoorziening wil hebben bij de herinrichtingsplannen voor het nieuwe Koopmansplein.



"In het programma van eisen zijn nutsvoorzieningen voor kleine en middelgrote evenementen opgenomen. Afhankelijk van de keuze die de raad maakt wat betreft grootte van de evenementen, moeten we zien of een zwaardere voorziening gewenst en haalbaar is", stellen B en W.



Dieselverslinder

De PvdA had vragen gesteld over de aggregaat die eind dit jaar op het Koopmansplein nodig was voor de ijsvloer van de ijsbaan. Om die aan de gang te houden, was zesduizend liter dieselolie nodig, wat volgens de partij slecht is voor het milieu. De energiekosten voor de Asser ijsbaan waren daardoor 12.000 euro. Dat is drie keer zo veel als in de stad Groningen. Daar heeft de gemeente Groningen een speciale elektriciteitskast neergezet voor evenementen. De ijsbaan daar kost 3.000 euro. De PvdA wil weten of dat in Assen ook niet kan.



Consequenties

Volgens B en W kan dat dus, maar heeft het financiële en ruimtelijke consequenties. Er is een extra trafo compactstation nodig, dat twee meter breed en drie meter hoog is. Dat moet ergens bij het Koopmansplein komen te staan. Verder moet een nieuwe stroomkabel onder de bestrating doorgetrokken worden naar het plein en er zijn nieuwe aansluitkasten nodig.