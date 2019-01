Een mooie wandeling, maar wel natte voeten na winterwandeling Gasteren

Een middag op pad met boswachters Kees van Son en Wolter Winter? Neem dan maar droge sokken mee. Dat ontdekten zo'n zestig inwoners uit Gasteren, die met de boswachters op pad gingen.

Afgelopen zondag vond in Gasteren het jaarlijkse Winterbuffet plaats. Traditioneel gezien is er voor het Winterbuffet een wandeling, die dit jaar werd georganiseerd door de twee boswachters van Staatsbosbeheer.Samen met de inwoners van Gasteren trokken ze de Heest in: een gebied aan de noordkant van het Ballooërveld. Onderweg was er tijd om vragen te stellen en kregen de wandelaars uitleg over het gebied.De wandeltocht ging niet altijd over de verharde paden en dat was merkbaar. Ondanks de hulp van de boswachters hielden niet alle wandelaars droge voeten over aan de tocht.