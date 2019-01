Energienet overvol: Drenthe eist actie van minister Wiebes

Het provinciebestuur vraagt minister Eric Wiebes van Economische Zaken om actie vanwege het 'grote probleem met de netcapaciteit dat in razend tempo in Noord-Nederland is ontstaan'.

Gedeputeerde Staten wijzen erop dat voor driekwart van de Drentse groene energieplannen geen plek is op het elektriciteitsnet. Zo kreeg VV Nieuw Buinen eind vorig jaar te horen dat hun zonnepanelen niet op het energienetwerk aangesloten konden worden.De Gedeputeerde Staten schrijven in de brief dat 'de energietransitie in Noord-Nederland en specifiek in Drenthe dreigt tot een abrupt halt te komen'. Volgens GS zijn er drie oorzaken die specifiek in Drenthe voor problemen zorgen.Gedeputeerde Staten zeggen dat 'cowboys' en speculanten hun slag slaan. Dat komt doordat energiemaatschappijen nu capaciteit moeten toewijzen aan elke zonneboer die een offerte aanvraagt en daarvoor een aanbetaling doet.Dat leidt ertoe dat handige zakenmensen voorop staan, terwijl een goedwillende vereniging achteraan komt. GS willen dat dit soort initiatiefnemers ook verplicht worden om een omgevingsvergunning aan te vragen. Dat maakt duidelijk welk project echt een kans maakt.Het tweede probleem is dat zonne-energieprojecten die subsidie krijgen binnen een bepaalde termijn moeten draaien. Dat lukt nooit als er geen capaciteit is. Daarom moeten initiatiefnemers ook om uitstel kunnen vragen voor die subsidietermijn.Tenslotte wijzen Gedeputeerde Staten erop dat de hele ombouw naar groene energie stil zal komen te staan. Daarom willen GS korte termijn-oplossingen, waarbij Drenthe als proefproject moet kunnen dienen.De brief aan minister Wiebes is ook naar de Tweede Kamer gestuurd.