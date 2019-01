Podcast: Welkom wolf… last of zegen (deel 4)

De wolf is terug. Na zo'n 150 jaar zette het roofdier in maart 2015 voor het eerst weer stappen op Nederlandse bodem en wandelde hij door Drenthe en Groningen.

Een jaar later werd de wolf ook gezien in Overijssel. En vanaf dat moment kriebelt het bij Roelof Westerhof, redacteur bij RTV Oost en groot wolvenliefhebber. Westerhof gaat op zoek naar de wolf en maakt er de podcast Welkom Wolf... last of zegen over.In deze podcast neemt hij je mee tijdens zijn zoektocht, die zich ook in Drenthe afspeelt. Hij spreekt met deskundigen, liefhebbers en tegenstanders. De komende weken zijn de nieuwe podcasts ook te vinden op deze website. In de vierde afleveringen gaat Westerhof in op de discussie die er rond de wolf speelt en op de maatregelen die schapenhouders moeten beschermen.Beluister hier de derde podcast van Roelof Westerhof.