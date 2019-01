Beschuit met muisjes in Wildlands: leeuwenwelpjes geboren

In Wildlands zijn twee leeuwenwelpen geboren (foto: Wildlands)

In Wildlands zijn twee welpjes geboren. Net als in het wild heeft moeder leeuw zich afgezonderd van de troep en houdt voorlopig de andere leeuwen op afstand. Volgens de dierentuin zien de diertjes er gezond uit.

Afrikaanse leeuwenwelpen komen na een draagtijd van 110 dagen ter wereld. De eerste dagen hebben de welpen hun ogen nog gesloten.De moeder en welpjes blijven de eerste weken in deze kraamkamer en zullen de Leeuwenberg buiten niet direct gaan ontdekken. Bezoekers kunnen de welpen daarom nog niet in het echt bekijken.In de loop van volgende maand wordt het geslacht van de welpen bekend en krijgen zij een naam. Een van de namen wordt gekozen door de Kinderraad van Advies, op de andere naam kan worden gestemd via Facebook.